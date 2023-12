Milan-Frosinone, Pioli si affida ai senatori Maignan, Calabria e Theo

Milan-Frosinone, per Pioli è il momento di ripartire. Altrimenti ... — In Milan-Frosinone il club si aspetta una scossa. Nel caso in cui non arrivasse, l'elettroshock per rianimare il Diavolo potrebbe portare alla promozione di Ignazio Abate, allenatore della Primavera, in Prima Squadra. Per ottenere la scossa, Pioli si aggrapperà ai suoi senatori. Uno di loro, Olivier Giroud, è ancora squalificato e quindi non potrà vendicare il calcio di rigore sbagliato in Champions League a 'San Siro' contro il Borussia Dortmund.

Gli altri tre, però, ovvero Mike Maignan, Davide Calabria e Theo Hernández sono a disposizione: a loro spetterà il compito di prendere per mano il Milan guidandolo, in campo, fuori dalle secche in cui si sta incagliando. Maignan, fondamentale per la conquista dello Scudetto 2022, è stato miracoloso contro la Fiorentina, ma ha deluso contro Napoli, Lecce e BVB. Vero, ha avuto la febbre, ma può rendere a ben altri livelli.

A Maignan, Calabria e Theo il compito di guidare il Milan in campo — Theo Hernández contro la Fiorentina ha segnato il rigore della vittoria: un acuto, però, in una stagione piena di ombre, di prestazioni opache, di scarse sgasate e progressioni, proprio come accaduto contro il Borussia Dortmund. Si dice che il nuovo sistema di gioco scelto da Pioli lo stia limitando, che Theo sia fra i giocatori che più di altri hanno patito l'addio di Paolo Maldini, ma il francese non può essere questo.

Infine, in Milan-Frosinone ci vorrà anche un altro Calabria. Il capitano, infatti, in Champions League ha vissuto una notte buia e domani dovrà, da un lato, limitare la freschezza di Reinier e Arijon Ibrahimovic; dall'altro, dare un aiuto al giovane Jan-Carlo Simic, che debutterà da titolare in Prima Squadra al fianco di Fikayo Tomori. LEGGI ANCHE: Maldini ne ha per tutti: il suo addio al Milan tra verità e retroscena >>>

