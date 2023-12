Milan-Frosinone, Simic in rampa di lancio: conosciamolo un po’ meglio

Parla correntemente serbo, tedesco, italiano, inglese: dà ordini in tutte le lingue del mondo, insomma, dall'alto di una personalità definita "speciale". Dicono che non si spaventi facilmente. Non è parente di Dario Simic, difensore (ma croato) che vestì la maglia del Milan per sei stagioni dal 2002 al 2008, è stato pagato un milione di euro allo Stoccarda nell'estate 2022 e studia online alla scuola tedesca.

Lavora per il calcio, dimostra più dei suoi 18 anni — Questo nonostante abbia scelto di rappresentare la Serbia. Chi lo conosce, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', dice che è destinato ad arrivare sicuramente, perché pensa al calcio e lavora per il calcio. Ha scelto di vivere fuori Milano per essere vicino a Milanello e dimostra più dei suoi 18 anni. Domani in Milan-Frosinone dovrebbe avere la sua grande chance di farsi conoscere anche al grande pubblico. LEGGI ANCHE: Maldini ne ha per tutti: il suo addio al Milan tra verità e retroscena >>>

