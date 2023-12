Milan-Frosinone, dietro c’è il vuoto: resiste soltanto Tomori

Fikayo Tomori unico difensore centrale disponibile per Milan-Frosinone di domani sera a 'San Siro'. Gli altri sono tutti fuori per infortunio

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come per Milan-Frosinone , partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro', Fikayo Tomori sia l'unico difensore centrale del Diavolo rimasto a disposizione del tecnico Stefano Pioli .

Milan-Frosinone, Tomori unico centrale a disposizione di Pioli

Sono out per infortunio, infatti, Malick Thiaw, Simon Kjær, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Tomori, classe 1997, è uno dei tre titolari di questo Milan (gli altri due sono Tijjani Reijnders e Olivier Giroud) a non essere stato colpitol, fin qui, da alcun problema fisico. E Pioli, logicamente, fa tutti gli scongiuri del caso per non vedere peggiore una situazione già delicata di suo.