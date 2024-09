Milan, Fonseca e la mossa tattica per la svolta: come funziona?

Paulo Fonseca, come scrive 'Il Corriere dello Sport', ha grossi meriti per il cambio del Milan. Ecco come funziona la sua squadra

Emiliano Guadagnoli Redattore 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 12:01)

Paulo Fonseca, come scrive 'Il Corriere dello Sport', ha grossi meriti per il cambio del Milan, con un 4-2-4 molto dinamico. In fase di possesso, il Milan si schiera spesso con un 4-1-4-1: Fofana resta l'unico davanti alla difesa, Leao a sinistra, Pulisic più libero di venire dentro al campo, Reijnders e Morata che si intercambiano o a centrocampo o in supporto della punta Abraham. In fase di non possesso, invece, la squadra si posiziona con un 4-2-4 più lineare. Qui avviene il primo pressing con una linea a quattro (quella degli attaccanti) a cui sta partecipando con voglia anche Leao.

Milan, Fonseca ha cambiato la faccia del Diavolo: ecco come — Martedì, continua il quotidiano, ci sarà un test di alto profilo: per Fonseca e il Milan la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen, campione in carica in Germania. Hanno caratteristiche molto peculiari e un attacco che potenzialmente fa paura: il Milan potrà realmente verificare a che punto si trova la propria tenuta difensiva. La formazione di Fonseca potrebbe essere la stessa delle ultime due partite: Morata sta bene e si è allenato con la squadra (come abbiamo anticipato ieri). LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca e i 4 'diavoli' fondamentali: modulo sostenibile solo se...