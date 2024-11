Cagliari-Milan , i rossoneri si preparano per una partita molto importante per chiudere al meglio prima della sosta. Non ci saranno Morata e Jovic : Paulo Fonseca punterà su Francesco Camarda . Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha detto la sua sulla scelta dell'allenatore portoghese. Ecco il suo parere a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Sacchi: "Camarda un azzardo? No Fonseca fa bene". La società...

"Sono sincero: non conosco in modo approfondito questo giovane attaccante, se non per le poche apparizioni che ha fatto in maglia rossonera. Ma se Fonseca lo ritiene pronto per giocare significa che ha qualità. Non ho mai incontrato allenatori che schierano calciatori nei quali non credono ciecamente. Sicuramente, dando fiducia a un ragazzo di sedici anni, Fonseca si prende qualche rischio".