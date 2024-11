Milan, Fofana non ha quasi mai riposato dal suo arrivo in rossonero. La sosta arriva nel momento giusto. Dal calciomercato due opzioni

Fofana, come scrive 'Il Corriere dello Sport', è arrivato al Milan dopo una lunghissima trattativa con il Monaco ed è stato subito mandato in campo da Fonseca contro il Parma. Nelle successive quattordici partite giocate dai rossoneri il francese è sempre partito da titolare, giocando l'intero match in dieci occasioni e riprendendo fiato soltanto un'ora in totale, visti in cambi nelle restanti quattro gare. Fofana ha chiaramente bisogno di riprendersi e riposare, con il Milan che non ne può fare a meno.