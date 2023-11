Milan-Fiorentina, chance da titolare per Chukwueze | Serie A News

Rimasto a Milanello in questa sosta per allenarsi duramente e rimettersi in forma, Chukwueze spera di poter cominciare ad incantare i suoi nuovi tifosi da Milan-Fiorentina in poi. Per il 'CorSport', servono i suoi guizzi. Soprattutto in un momento così delicato per la squadra, reduce da un mese caratterizzato da 2 pareggi e 2 sconfitte in campionato. Accolto con calore ed entusiasmo, è ora che 'Chuku' cominci a dimostrare le sue doti e ad aver maggior continuità.

A Lecce si è visto che ha il dribbling. Ma deve sfruttare meglio le sue doti — In Milan-Fiorentina mancheranno Olivier Giroud e Rafael Leão, uno per squalifica e l'altro per infortunio. Così dovrebbe toccare proprio a Chukwueze e a Christian Pulisic giocare come esterni d'attacco, con uno tra Luka Jović e Noah Okafor a giocarsi una maglia da prima punta. Il tridente che Pioli dovrebbe utilizzare contro i viola dovrebbe essere quello visto a Cagliari, in occasione della vittoria per 1-3 in Sardegna.

Stavolta, però, dal nigeriano tutti - in casa rossonera - si aspettano qualcosa in più. A Lecce ha giocato titolare: si è visto che ha qualità importanti nello stretto, un dribbling che può risultare decisivo in alcuni momenti della partita. Ma lui deve sfruttare meglio le sue doti. Altrimenti sarà impresa ardua scrivere pagine importanti nella storia del club di Via Aldo Rossi.

