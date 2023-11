Calciomercato Milan – Giroud, contatti per il rinnovo: le ultime news

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . L'attaccante rossonero, classe 1986 , ha segnato una doppietta nel 14-0 con il quale la Francia ha battuto Gibilterra nell'ultimo match per le qualificazioni agli Europei 2024. Con questi due gol, Giroud ha toccato quota 56 in Nazionale , sempre più recordman davanti a Thierry Henry e a +10 su Kylian Mbappé .

Rinnovo Giroud, contatti con il Milan per un contratto fino al 2025

Con l'asso del PSG che, con tutta probabilità, lo supererà dall'estate 2024 in poi, quando Giroud, a 38 anni, potrebbe anche dire addio alla Nazionale. Non è detto, però, che contestualmente dica addio al Diavolo, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Per il quotidiano torinese, infatti, c'è stato già qualche contatto per il rinnovo tra Giroud e il Milan per un'ulteriore stagione. Con scadenza per il nuovo accordo, quindi, fissata al 30 giugno 2025.