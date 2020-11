Milan-Fiorentina 2-0, rossoneri da record: dal flop al top in un anno | News

Milan-Fiorentina 2-0: il commento della ‘rosea’ ai record rossoneri

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Dalla peggiore partenza nell’era dei tre punti all’avvio più spumeggiante. Il Milan di Stefano Pioli va che è una bellezza e ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola lo ha ricordato.

Milan-Fiorentina, terminata 2-0, ha rappresentato il 7° successo in 9 gare di campionato per il Diavolo, che ha conquistato 23 punti sui 27 disponibili. Nell’epoca dei tre punti a vittoria, mai il Milan era partito così bene.

La squadra di Pioli ha polverizzato il record della partenza sprint che apparteneva al Milan di Carlo Ancelotti, stagione 2005-2006, con 22 punti. E i numeri assumono un gran valore se si confrontano con quelli dell’anno passato.

Nella stagione 2019-2020, iniziata con Marco Giampaolo, il Milan aveva raccolto appena 10 punti dopo 9 giornate: il saldo recita +13. E dire che in Milan-Fiorentina mancavano i due leader rossoneri, ovvero lo stesso Pioli e Zlatan Ibrahimović.

La ‘rosea‘ ha sottolineato anche come il Diavolo, nei Top 5 campionati europei, stia viaggiando ad un ritmo incredibile. Vanta una media punti di 2,5 per partita; meglio del Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick (2,4) e del Tottenham di José Mourinho (2,1).

Inoltre, insieme all’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone, è l’unica capolista imbattuta post lockdown. Attenzione, però, perché il Milan ha giocato 21 gare, mentre i ‘Colchoneros‘ 20.

Volete altri record? Eccoli serviti. Il Milan di Pioli, con i due gol segnati alla Fiorentina, è giunto a quota 21 reti realizzate dopo 9 giornate di campionato. Meglio aveva fatto soltanto il Milan di Ancelotti nella stagione 2002-2003, quella della Champions League di Manchester.

Anche in difesa il Milan regge bene: ha subito 3 gol dalla Roma, 3 del Lille e 2 dal Verona, quindi 8 gol in 3 gare tra Serie A ed Europa League: ne ha subiti solo 3 nelle altre 7 gare di campionato e 2 nelle restanti 3 in Europa. Insomma, è un Diavolo da grandi numeri e, probabilmente, da rinnovati e più alti obiettivi stagionali.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>