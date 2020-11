Ibrahimovic scalpita: vuole tornare già in Sampdoria-Milan | Serie A News

Milan, Ibrahimovic punta a rientrare in campo tra una settimana

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, ieri pomeriggio, era a ‘San Siro‘ per Milan-Fiorentina. Lo svedese, da bordo campo, ha visto i suoi compagni di squadra battere 2-0 i viola.

Ibra, però, non è abituato a stare fuori. Sebbene si trovi ancora alle prese con i postumi di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, vorrebbe rientrare subito a giocare.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, Ibrahimovic, che salterà sicuramente Milan-Celtic di giovedì sera in Europa League, punta a tornare per Sampdoria-Milan di domenica prossima.

CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>