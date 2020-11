Milan-Fiorentina 2-0: Ibrahimovic assente, ma non troppo | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0: ecco come ha vissuto il match Ibrahimovic

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, come noto, non ha giocato ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Fiorentina 2-0. L’attaccante svedese, alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, potrà rientrare in campo soltanto tra qualche partita.

Eppure, che Ibrahimovic non fosse presente in Milan-Fiorentina non se n’è accorto quasi nessuno. In campo, infatti, i compagni non lo hanno fatto di certo rimpiangere. E poi c’è da dire che, come sottolineato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il bomber nativo di Malmö ha seguito tutto il match da bordo campo.

Un vero e proprio allenatore in campo (o quasi) Ibrahimovic nella partita di ieri contro i viola. Ha seguito la gara dei suoi compagni di squadra con passionalità, esultando ai gol, recriminando per il rigore sbagliato da Franck Kessié, e, come è solito fare sul terreno di gioco, dando indicazioni tattiche ai suoi amici.

Da bomber principe del Diavolo a primo tifoso della truppa rossonera che, a fine gara, ha avuto una bella video-chiamata con il tecnico Stefano Pioli, ancora a casa con il coronavirus. Se il Milan è primo in classifica e sul campo vola, probabilmente, lo deve anche ad una bella armonia dentro e fuori dal campo. Ibra, leader a tutto tondo e Pioli condottiero: così si può andare lontano. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>