Milan-Fiorentina 2-0: Diavolo, che capolista! | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0, il commento de ‘La Gazzetta dello Sport’

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha commentato il 2-0 di Milan-Fiorentina, maturato ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, sciorinando numeri e statistiche della formazione di Stefano Pioli.

Il Diavolo, dopo 9 giornate di campionato, è primo in classifica in Serie A, a quota 23 punti (sui 27 disponibili), a +5 su Inter e Sassuolo seconde, +6 su Juventus, Napoli e Roma. Il Milan, inoltre, è l’unica capolista nei Top 5 campionati europei ancora imbattuta a questo punto della stagione.

Il Milan ha sconfitto ieri pomeriggio la Fiorentina a ‘San Siro‘ con la sicurezza della squadra che non ha paura di comandare, ha scritto la ‘rosea‘. Lo ha fatto con Daniele Bonera in panchina, vista l’indisponibilità di Pioli. Lo ha fatto senza Zlatan Ibrahimović, dimostrando come possa sopravvivere anche all’assenza del suo campionissimo.

“Pioli non si è appisolato sui gol e sul carisma dello svedese – il commento sul quotidiano sportivo nazionale -. Sapeva che Ibra non avrebbe potuto giocarle tutte e ha lavorato sull’identità tattica, il 4-2-3-1 a spinta laterale. Il Milan si nutre di un mix sano tra ‘giochismo’ e ‘fuoriclassismo’. Ha trovato la sintesi e ieri ha mostrato mentalità e maturità. Può competere per lo Scudetto“.

Non capitava dal 22 maggio 2011 che Milan e Inter occupassero la prima e la seconda posizione nel campionato di Serie A. Quel Milan, quello con Massimiliano Allegri in panchina, vinse l’ultimo Scudetto prima dell’egemonia di titoli della Juventus. Corsi e ricorsi storici in vista in casa rossonera?

Nel frattempo, il Diavolo si gode il momento e pensa partita dopo partita. La Fiorentina è stata abbattuta dai gol di Alessio Romagnoli e Franck Kessié su calcio di rigore (l’ivoriano ha anche sbagliato un secondo penalty). Hakan Çalhanoğlu avrebbe potuto rendere più largo il risultato, ma la sua botta è finita sul palo. Anche Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma decisivo per il risultato finale.

Ha prima deviato una botta di Dušan Vlahović sul palo, poi si è opposto da campione sui tentativi (sporadici) dei viola, con Franck Ribéry, al quale ha neutralizzato un pallonetto sotto misura e Germán Pezzella. Milan, anche senza Ibra puoi volare e sognare. Ora non bisogna far altro che continuare così … CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>