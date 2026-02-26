Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan sarebbe alla ricerca di nuove soluzioni offensive con Leao e Pulisic in prima linea nella fase decisiva della stagione. Allegri avrebbe bisogno di tutto il loro talento, delle loro capacità e dei loro gol. Anche contro la Cremonese Pulisic e Leao dovrebbero giocare insieme dal primo minuto: per colpa dei vari infortuni insieme hanno giocato solamente 377 minuti e solo quattro volte in stagione dal primo minuto con un gol a testa. Leao contro il Genoa e Pulisic contro l'Inter. Contro il Parma lo statunitense è parso ancora lontano dalla forma migliorare, ma è probabile che Allegri punti ancora su di lui.