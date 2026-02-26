Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, fase decisiva della stagione anche per Leao e Pulisic: Allegri ha bisogno dei suoi gol

ULTIME MILAN NEWS

Milan, fase decisiva della stagione anche per Leao e Pulisic: Allegri ha bisogno dei suoi gol

Milan, fase decisiva della stagione anche per Leao e Pulisic: Allegri ha bisogno dei suoi gol
Milan, Leao e Pulisic restano i due attaccanti principali della squadra di Massimiliano Allegri. Il Diavolo si aspetta i suoi gol. Ecco l'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan sarebbe alla ricerca di nuove soluzioni offensive con Leao e Pulisic in prima linea nella fase decisiva della stagione. Allegri avrebbe bisogno di tutto il loro talento, delle loro capacità e dei loro gol. Anche contro la Cremonese Pulisic e Leao dovrebbero giocare insieme dal primo minuto: per colpa dei vari infortuni insieme hanno giocato solamente 377 minuti e solo quattro volte in stagione dal primo minuto con un gol a testa. Leao contro il Genoa e Pulisic contro l'Inter. Contro il Parma lo statunitense è parso ancora lontano dalla forma migliorare, ma è probabile che Allegri punti ancora su di lui.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ceduto Loftus-Cheek in estate? Occhio al colpo: nel mirino ...>>>

Le alternative in attacco per il Milan resterebbero due: Nkunku che al momento sembrerebbe ancora fermo, oppure Füllkrug. Il tedesco è partito solo una volta dal primo minuto. Uno anche il gol, da subentrato a San Siro contro il Lecce. A marzo Allegri dovrebbe ritrovare Gimenez, nove presenze prima dell’infortunio e nemmeno un gol in Serie A. La visita di controllo a cui si sottoporrà la prossima settimana sarà decisiva per capire quando potrà tornare in campo.

Leggi anche
Ecco tutte le soluzioni di Allegri per sostituire Loftus-Cheek in Cremonese-Milan
Milan, lo stop con il Parma ha fatto male. Ma niente è ancora compromesso nell’alta classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA