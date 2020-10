Milan, esagerato Ibrahimovic. Ora si pensa a come gestirlo

Ibrahimovic devastante in Inter-Milan. Ora si apre una fase delicata …

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, con una doppietta realizzata sabato scorso, ha deciso il derby di Milano, il tanto atteso Inter-Milan. Con questo successo, il Milan di Stefano Pioli si è confermato, da solo, in vetta alla classifica di Serie A.

Ed Ibrahimovic è il suo condottiero. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Ibrahimovic, definito ‘presuntuoso’, anche per via della sua straordinaria carriera, avrebbe esagerato nelle auto-celebrazioni. In un post sui propri account social ufficiali, infatti, Ibrahimovic si è definito Dio di Milano, rispondendo, a mesi di distanza, a Romelu Lukaku, che si era auto-proclamato invece Re.

Quel che è certo, però, è che Ibrahimovic sta decisamente vivendo una seconda giovinezza. Forse qualcosa in più. “Il connubio perfetto – si legge sul quotidiano torinese – tra la sua voglia di non appassire ed un gruppo di giovanotti che Pioli ha saputo convincere al punto di renderli quasi invincibili”. È anche grazie a loro, naturalmente, che le prodezze in campo di Dio Ibra non restano fini a loro stesse.

Così, invece, il Milan continua a volare, imbattuto nel post-lockdown, in vetta a tutte le classifiche di rendimento. Un interrogativo, però, sorge spontaneo. Quanto potrà durare questo stato di grazia per Ibrahimovic? Da subito, infatti, si apre l’opportunità di centellinarne l’utilizzo, in quanto Zlatan ha dimostrato di essere molto importante per i rossoneri e perché, dal mercato, non è giunto in squadra un suo eventuale sostituto.

Il problema, per Pioli, è che non potrà scegliere tra Serie A ed Europa League, competizioni ritenute entrambe molto importanti dal Milan per tornare ai livelli che gli competono. Pertanto, da qui a metà dicembre, ogni impegno del Diavolo sarà di rilevanza assoluta ed Ibrahimovic non potrà e non vorrà mancare. Probabile, dunque, che Pioli gli chieda ora gli straordinari, per poi concedergli riposo più avanti, con la pausa delle competizioni europee.

Le ambizioni di Ibra sono infinite: se il Milan pensa a qualificarsi alla prossima Champions League, lui vuole vincere lo Scudetto. E c’è da essere certi che non tirerà mai indietro la gamba chiedendo di riposare. Anche se Pioli ha rivelato come il fuoriclasse scandinavo gli avesse chiesto il cambio a 5′ dal termine del derby poiché, al rientro dopo venti giorni di stop post CoVid_19, era sulle gambe …

Al Milan la situazione è questa: Ibrahimovic vuole giocare sempre, non c'è chi possa sostituirlo (forse Ante Rebic quando tornerà, talvolta Rafael Leao) e Pioli tende a non risparmiargli neanche un minuto quando serve. La fase di gestione dello svedese sarà delicata e, nei prossimi mesi, tutta da scoprire.