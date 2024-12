Agresti: “La risposta del Milan. Leao: cambio di atteggiamento. E Reijnders…”

Milan-Empoli 3-0 , forse la partita più completa e convincente della stagione rossonera. La squadra di Paulo Fonseca non ha subito praticamente nulla ed è sembrata sempre in totale controllo della gara. Un bel segnale da parte del Milan, ma c'è ancora da lavorare visto il distacco dalla vetta della Serie A. Stefano Agresti , giornalista, ha scritto un editoriale per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche della vittoria convincente dei rossoneri a San Siro. Parole per Reijnders e Leao .

Milan, Reijnders tra i centrocampisti più efficaci in Serie A. Agresti sicuro. E su Leao...

"Il Milan ha fornito la sua, di risposta: noi ci siamo, non ci arrendiamo. Certo, la classifica dei rossoneri continua a essere al di sotto delle aspettative, ma Fonseca sembra avere restituito alla sua squadra un po' di positività, di ottimismo. Leao, ad esempio, ha un atteggiamento diverso anche quando non brilla, e Reijnders si sta affermando come uno dei centrocampisti più efficaci del campionato: corre, contrasta, ha i tempi di inserimento, vede la porta. Una crescita alla quale ha contribuito Fofana. È vero che l'Empoli non ha opposto grande resistenza, però il Milan ha avuto il merito di non dargli opportunità".