Milan, Elliott ha totale fiducia in Gazidis: la sua posizione non è a rischio

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, la posizione di Ivan Gazidis è tutt’altro che a rischio. Il dirigente sudafricano gode della piena stima del fondo Elliott, per questo la sua posizione come amministratore delegato del Milan è ben salda. Nonostante le divergenze avute con Zvonimir Boban e Paolo Maldini sulla gestione del club, si continuerà ad andare avanti in questo modo. Intanto ecco le parole del direttore tecnico rossonero su Stefano Pioli, continua a leggere >>>

