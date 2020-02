Maldini su Pioli: “Siamo davvero contenti del suo operato, a fine anno…”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli lascerà la panchina del Milan a fine stagione? Paolo Maldini non ci vuole pensare ed elogia apertamente il suo allenatore. Ecco le sue parole sul tecnico rossonero riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Noi di Pioli siamo davvero contenti. E’ subentrato in una situazione non facile in cui c’erano poche certezza, si è imposto e ha fatto crescere dei ragazzi giovani, dando identità alla squadra. Ci auguriamo di fare una seconda parte di stagione super, che credo faremo, e sederci a fine anno con lui e programmare la prossima annata”. Intanto Maldini ha parlato anche dell’importanza di avere esperienza in squadra, continua a leggere >>>

