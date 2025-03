Milan e Inter, c’è il piano per San Siro. Scaroni: “Passo importante”

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha annunciato come, nella giornata odierna, Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano il loro piano per l'acquisizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , delle aree circostanti e i permessi di costruzione del nuovo stadio . Il 'Docfap', documento di fattibilità delle alternative progettuali di oltre 200 pagine , sarà analizzato da Palazzo Marino . Di questo ha parlato, al 'CorSera', il Presidente del Milan, Paolo Scaroni .

«La presentazione del Docfap è un passo importante raggiunto grazie all'impulso di Redbird e dei suoi consulenti. Ma in generale in questi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di nuove infrastrutture - ha detto il numero uno del club di Via Aldo Rossi -. È un cambio culturale e anche il modo migliore per contrastare i fenomeni di criminalità. Vogliamo che lo stadio diventi un luogo per famiglie, con posti a sedere, riconoscimento facciale, accesso per disabili».