L'obiettivo del Milan e di Bartesaghi è quello di provare a vincere lo Scudetto con il Diavolo già in questa stagione e, a quanto pare, nello spogliatoio di Milanello ne sta parlando sempre di più. "Si è uno dei nostri obiettivi, così come rientrare in Champions League. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite. Ne riparliamo a maggio ...".
Chiosa con gli idoli e con i modelli a cui Bartesaghi si è ispirato per la sua fin qui giovane carriera. "Paolo Maldini? Sì, avevo il suo poster. Mi ispiro pure a Theo Hernández, se invece devo guardare un giocatore che milita in Serie A dico Leonardo Spinazzola perché sono un po' simile a lui".
