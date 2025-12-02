Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa MIlan, Bartesaghi: “Scudetto? Ne riparliamo a maggio. Allegri, staff e compagni mi danno fiducia”

ULTIME MILAN NEWS

MIlan, Bartesaghi: “Scudetto? Ne riparliamo a maggio. Allegri, staff e compagni mi danno fiducia”

MIlan, Bartesaghi: 'Scudetto? Ne riparliamo a maggio. Allegri, staff e compagni mi danno fiducia'
Davide Bartesaghi, laterale sinistro del Milan di Massimiliano Allegri, classe 2005, ha rilasciato ieri un'intervista in esclusiva a 'Radio Sportiva': ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più importanti, dagli obiettivi comuni a quelli...
Daniele Triolo Redattore 

Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale sinistro nel 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri, ha parlato in esclusiva ieri pomeriggio a 'Radio Sportiva' e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato alcune tra le sue dichiarazioni più interessanti.

Milan, Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera. Sono qui da bambino"

—  

"Spero di diventare una bandiera del Milan, lo voglio davvero perché è una società magnifica e sono qui fin da bambino", ha raccontato Bartesaghi. Il quale, per la sua crescita al Milan in questa fase della stagione, ha un ringraziamento particolare: "Allegri mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare".

LEGGI ANCHE

L'obiettivo del Milan e di Bartesaghi è quello di provare a vincere lo Scudetto con il Diavolo già in questa stagione e, a quanto pare, nello spogliatoio di Milanello ne sta parlando sempre di più. "Si è uno dei nostri obiettivi, così come rientrare in Champions League. Siamo solo all'inizio, ci sono ancora tante partite. Ne riparliamo a maggio ...".

LEGGI ANCHE: Ha giocato con Modric, ha vinto più volte la Champions: Milan, il mercato può regalarti lui >>>

Chiosa con gli idoli e con i modelli a cui Bartesaghi si è ispirato per la sua fin qui giovane carriera. "Paolo Maldini? Sì, avevo il suo poster. Mi ispiro pure a Theo Hernández, se invece devo guardare un giocatore che milita in Serie A dico Leonardo Spinazzola perché sono un po' simile a lui".

Leggi anche
Come cambia il Milan con o senza Rabiot: numeri e statistiche premiano l’investimento sul...
Lazio-Milan, il bollettino infortunati: le condizioni di Pulisic e Giménez per la Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA