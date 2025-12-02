Milan, Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera. Sono qui da bambino"

"Spero di diventare una bandiera del Milan, lo voglio davvero perché è una società magnifica e sono qui fin da bambino", ha raccontato Bartesaghi. Il quale, per la sua crescita al Milan in questa fase della stagione, ha un ringraziamento particolare: "Allegri mi sta dando una grande mano, così come il suo staff e i miei compagni. Sento ogni giorno la loro fiducia e questo è fondamentale per continuare a migliorare".