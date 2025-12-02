In pratica, il Milan di Rabiot spesso vince, non perde mai e non subisce gol: appena uno, dal Napoli, per giunta su calcio di rigore, firmato da Kevin De Bruyne. Senza il francese, invece, si fa più fatica. Basti pensare ai pareggi contro Pisa e Parma, alla sconfitta contro la Cremonese e ai tanti gol incassati. Ma questo perché succede? Il quotidiano romano ha evidenziato come Rabiot fornisca un apporto consistente sul terreno di gioco.
Il fisico per battagliare contro gli avversari, la lettura preventiva del gioco per trovarsi al posto giusto nel momento giusto, l'altissima capacità di protezione del pallone anche sotto attacco e in posizioni pericolose del terreno di gioco. Il francese, in sintesi, sa sempre cosa fare, sia in fase difensiva che offensiva. Allegri lo ha rivoluto con sé per tutto questo e lo ha trovato addirittura migliorato rispetto al triennio in comune in bianconero. L'auspicio è che Rabiot, tra i leader del nuovo corso del Milan, possa giocarle davvero sempre tutte e continuare ad avere un rendimento di questo tipo.
