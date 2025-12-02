Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Non solo punti sul campo, Allegri conquista anche i social: ecco cosa fa impazzire i tifosi del Milan

ULTIME MILAN NEWS

Non solo punti sul campo, Allegri conquista anche i social: ecco cosa fa impazzire i tifosi del Milan

Milan, Allegri conquista punti e il gradimento dei tifosi: sta diventando un cult
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta convincendo tutti o quasi: ha risollevato le sorti dei rossoneri e dal punto di vista personale conquista i tifosi per vari motivi. L'analisi in questo approfondimento del 'Corriere della Sera' di oggi
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, dopo 13 giornate di Serie A, in testa alla classifica, con 28 punti, ci siano due 'draghi' del massimo campionato, come Massimiliano Allegri - allenatore del Milan - e Antonio Conte - tecnico del Napoli -. In due, hanno vinto 11 degli ultimi 15 Scudetti: 6 il livornese, 5 il salentino.

Milan, Allegri è sulla cresta dell'onda

—  

Sembrano molto lontani, ha commentato il 'CorSera', i tempi in cui i detrattori bollavano come 'superato' il gioco proposto da Allegri, o che consideravano la vittoria di 'corto muso' un abominio. Basta fare un giro sui social per rendersi conto, in realtà, di quanto Allegri e il suo modo di essere, di fare, stia diventando un cult tra i tifosi.

LEGGI ANCHE

Le urla, i palloni calciati via, il 'quanto manca?' chiesto ogni cinque secondi al vice Marco Landucci, la tentazione di togliersi la giacca infuriato stanno facendo innamorare il popolo del Milan. Ai tempi della sua prima avventura in rossonero, 2010-2014, Allegri non aveva una popolarità così alta. Cosa è cambiato?

La squadra vede in lui un leader credibile

—  

Lui è rimasto disincantato, con la battuta pronta e la tendenza a predicare 'halma'. La squadra, però, ha riconosciuto in lui un leader credibile e si è fidata ciecamente della filosofia di gioco proposta. E i risultati, dopo il duplice rigetto delle opzioni Paulo Fonseca e Sérgio Conceição nella passata stagione, sono sotto gli occhi di tutti.

LEGGI ANCHE: Ha giocato con Modric, ha vinto più volte la Champions: Milan, il mercato può regalarti lui >>>

Per Allegri non è una vergogna difendere, non prenderle, quando ci si accorge di non poter attaccare come si vorrebbe. Sta lavorando molto dal punto di vista tattico su una squadra che aveva preso caterve di gol negli anni passati, ma ha sull'unità del gruppo. Ha reintrodotto, per esempio, l'abitudine del ritiro a Milanello prima delle partite. E il "gruppo di bravi ragazzi", come ama spesso dire, che ha a disposizione è interamente dalla sua parte. Per Allegri, in fin dei conti, "il calcio è una cosa semplice" e ora più che mai questo mantra sta tornando di moda.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Vlahovic shock. Doué: ‘Così si diventa Golden...
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, caccia alla punta: Füllkrug o Mateta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA