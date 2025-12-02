Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'assegnazione del 'Golden Boy' 2025, il premio istituito proprio dal quotidiano torinese. Vince Désiré Doué, stella del PSG classe 2005, reduce da un'annata fantastica culminata con la vittoria della Champions League. Il premio, invece, per il miglior giovane italiano va a Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter.

Shock in casa Juventus: lesione muscolare di alto grado per Dušan Vlahović, l'attaccante serbo dovrà rimanere fermo ai box almeno per tre mesi. Quindi ora il tecnico Luciano Spalletti, che già da Juventus-Udinese di stasera (ore 21:00) in Coppa Italia punterà di più su Jonathan David e Loïs Openda, chiederà qualcosa in più a Kenan Yıldız anche sotto porta.

Flop Torino: sta fallendo, in casa granata, il progetto tecnico di Marco Baroni. Così come si sta rivelando un fallimento l'apporto alla causa di alcuni giocatori che, al contrario, avrebbero dovuto fare la differenza per il Toro. Uno su tutti, Cyril Ngonge. E lunedì sera, sotto la Mole, arriva il Milan di Massimiliano Allegri, capolista del torneo.

Nel 'Monday Night' del 13° turno di Serie A, intanto, la Cremonese di Davide Nicola passa, 3-1, in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Decisiva la doppietta di Jamie Vardy. Chiosa con il tennis e il saluto a Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all'età di 92 anni.

