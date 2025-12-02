Flop Torino: sta fallendo, in casa granata, il progetto tecnico di Marco Baroni. Così come si sta rivelando un fallimento l'apporto alla causa di alcuni giocatori che, al contrario, avrebbero dovuto fare la differenza per il Toro. Uno su tutti, Cyril Ngonge. E lunedì sera, sotto la Mole, arriva il Milan di Massimiliano Allegri, capolista del torneo.