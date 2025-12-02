Shock in casa Juventus: lesione muscolare di alto grado per Dušan Vlahović, l'attaccante serbo dovrà rimanere fermo ai box almeno per tre mesi. Quindi ora il tecnico Luciano Spalletti, che già da Juventus-Udinese di stasera (ore 21:00) in Coppa Italia punterà di più su Jonathan David e Loïs Openda, chiederà qualcosa in più a Kenan Yıldız anche sotto porta.
Flop Torino: sta fallendo, in casa granata, il progetto tecnico di Marco Baroni. Così come si sta rivelando un fallimento l'apporto alla causa di alcuni giocatori che, al contrario, avrebbero dovuto fare la differenza per il Toro. Uno su tutti, Cyril Ngonge. E lunedì sera, sotto la Mole, arriva il Milan di Massimiliano Allegri, capolista del torneo.
Nel 'Monday Night' del 13° turno di Serie A, intanto, la Cremonese di Davide Nicola passa, 3-1, in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Decisiva la doppietta di Jamie Vardy. Chiosa con il tennis e il saluto a Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all'età di 92 anni.
