Il calcio trova spazio nei trafiletti laterali. Partiamo con la Juventus, che perde Dušan Vlahović per infortunio per almeno tre mesi: già da Juventus-Udinese di stasera in Coppa Italia spazio a Jonathan David e Loïs Openda. In casa Inter si pensa già al sostituto di Yann Sommer per la prossima stagione: c'è l'idea di riportare in Serie A il portiere Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham.
Per lo Scudetto, avvisa la 'rosea', si dovrà fare i conti con il Milan di Massimiliano Allegri e con il Napoli di Antonio Conte, che per il momento guidano la classifica del campionato. In due, i tecnici hanno già vinto 11 Scudetti e vogliono riprovarci anche in questa stagione. Chiosa con il 'Monday Night' dell'ultimo turno di Serie A perché, grazie ad una doppietta di Jamie Vardy, la Cremonese di Davide Nicola si impone - 3-1 - al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano.
