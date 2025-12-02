Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, attenti ad Allegri e Conte: ne hanno già vinti 11”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, attenti ad Allegri e Conte: ne hanno già vinti 11”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Scudetto, attenti ad Allegri e Conte: ne hanno già vinti 11'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre principalmente con tennis e ciclismo. In primis, ricordando Nicola Pietrangeli, primo italiano a conquistare uno Slam, scomparso ieri all'età di 92 anni. Poi presentando - sotto la testata - l'imminente edizione del Giro d'Italia.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 2 dicembre 2025

Il calcio trova spazio nei trafiletti laterali. Partiamo con la Juventus, che perde Dušan Vlahović per infortunio per almeno tre mesi: già da Juventus-Udinese di stasera in Coppa Italia spazio a Jonathan David e Loïs Openda. In casa Inter si pensa già al sostituto di Yann Sommer per la prossima stagione: c'è l'idea di riportare in Serie A il portiere Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham.

Per lo Scudetto, avvisa la 'rosea', si dovrà fare i conti con il Milan di Massimiliano Allegri e con il Napoli di Antonio Conte, che per il momento guidano la classifica del campionato. In due, i tecnici hanno già vinto 11 Scudetti e vogliono riprovarci anche in questa stagione. Chiosa con il 'Monday Night' dell'ultimo turno di Serie A perché, grazie ad una doppietta di Jamie Vardy, la Cremonese di Davide Nicola si impone - 3-1 - al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Leggi anche
Jacobelli commenta Milan-Lazio: “La metamorfosi di Leao è una delle ragioni del primo...
Milan, Leao da ‘9’ fa faville con Allegri. Bartesaghi cresce. Mercato: se parte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA