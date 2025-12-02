Per lo Scudetto, avvisa la 'rosea', si dovrà fare i conti con il Milan di Massimiliano Allegri e con il Napoli di Antonio Conte, che per il momento guidano la classifica del campionato. In due, i tecnici hanno già vinto 11 Scudetti e vogliono riprovarci anche in questa stagione. Chiosa con il 'Monday Night' dell'ultimo turno di Serie A perché, grazie ad una doppietta di Jamie Vardy, la Cremonese di Davide Nicola si impone - 3-1 - al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano.