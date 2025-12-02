Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sotto la testata, apre con l'omaggio a Nicola Pietrangeli, campione italiano di tennis scomparso ieri all'età di 92 anni; poi passa al calcio e ai problemi della Juventus. Stop di almeno tre mesi, infatti, per Dušan Vlahović: lesione di alto grado all'adduttore per il bomber serbo. Già da Juventus-Udinese di stasera, ore 21:00, in Coppa Italia, toccherà a Jonathan David e Loïs Openda sopperire alla sua assenza.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 2 dicembre 2025

Nel 'Monday Night' della 13^ giornata di Serie A, al 'Dall'Ara', il Bologna di Vincenzo Italiano si fa sorprendere - 1-3 - dalla Cremonese di Davide Nicola: doppietta di Jamie Vardy per i grigiorossi. Mentre Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ritiene come la sua squadra, in questa stagione, sia ancora più forte dell'anno passato, a Milano si pensa già al calciomercato invernale.

Il Milan vuole un nuovo attaccante: sono due le opzioni principali per il Diavolo. Si tratta di Niclas Füllkrug (West Ham) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). L'Inter, invece, pensa già a come poter sostituire Yann Sommer l'anno venturo e vorrebbe cogliere al volo l'occasione Guglielmo Vicario, che vorrebbe lasciare il Tottenham per tornare a giocare in Italia. Staremo a vedere.

