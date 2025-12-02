Nel 'Monday Night' della 13^ giornata di Serie A, al 'Dall'Ara', il Bologna di Vincenzo Italiano si fa sorprendere - 1-3 - dalla Cremonese di Davide Nicola: doppietta di Jamie Vardy per i grigiorossi. Mentre Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ritiene come la sua squadra, in questa stagione, sia ancora più forte dell'anno passato, a Milano si pensa già al calciomercato invernale.
Il Milan vuole un nuovo attaccante: sono due le opzioni principali per il Diavolo. Si tratta di Niclas Füllkrug (West Ham) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). L'Inter, invece, pensa già a come poter sostituire Yann Sommer l'anno venturo e vorrebbe cogliere al volo l'occasione Guglielmo Vicario, che vorrebbe lasciare il Tottenham per tornare a giocare in Italia. Staremo a vedere.
