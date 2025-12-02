Pianeta Milan
Lazio-Milan, il bollettino infortunati: le condizioni di Pulisic e Giménez per la Coppa Italia

Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, ottavi di finale in gara secca della Coppa Italia 2025-2026. Gli attaccanti rossoneri Christian Pulisic e Santiago Giménez saranno della partita?
A pochi giorni di distanza dal confronto diretto in campionato, vinto per 1-0 dai rossoneri con un gol di Rafael Leão, il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri si ritroveranno di fronte a breve anche in Coppa Italia. Avverrà giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, per gli ottavi di finale - in gara secca - della competizione. Stavolta, però, la partita si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Lazio-Milan, Pulisic ci prova. Giménez non ce la fa

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione è possibile - anche se non scontato - che Allegri ritrovi Christian Pulisic, il quale ha saltato l'ultima sfida in Serie A contro i biancocelesti di Sarri per un affaticamento muscolare. L'attaccante statunitense ieri si è allenato ancora a parte, ma la coscia sta meglio. Tanto che oggi o domani tornerà ad allenarsi in gruppo.

Sarà convocato per Lazio-Milan? Dipenderà dalle risposte del muscolo alle sollecitazioni delle prossime ore. Ma si prevede, ad ogni modo, che bene che vada Pulisic possa partire dalla panchina. Sicuramente out dalla contesa Santiago Giménez, che si allena da giorni a parte per un problema alla caviglia. L'attaccante messicano, comunque, sta iniziando a forzare un po': non gioca una partita ufficiale di Atalanta-Milan 1-1 dello scorso 28 ottobre.

