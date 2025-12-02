Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, ottavi di finale in gara secca della Coppa Italia 2025-2026. Gli attaccanti rossoneri Christian Pulisic e Santiago Giménez saranno della partita?

Lazio-Milan, Pulisic ci prova. Giménez non ce la fa

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione è possibile - anche se non scontato - che Allegri ritrovi Christian Pulisic, il quale ha saltato l'ultima sfida in Serie A contro i biancocelesti di Sarri per un affaticamento muscolare. L'attaccante statunitense ieri si è allenato ancora a parte, ma la coscia sta meglio. Tanto che oggi o domani tornerà ad allenarsi in gruppo.