Milan, attacco a pezzi: Rebic salterà la Fiorentina | Serie A News

Il Milan perde Rebic, espulso ieri: quante giornate per il croato?

Ante Rebic, attaccante croato del Milan, spesso vede rosso. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. In questa stagione non era ancora successo che il numero 12 rossonero si facesse espellere, ma le reazioni, veementi, agli stimoli che vengono fuori dal campo non erano mancate nemmeno da quando gioca nel Diavolo.

L’esempio che torna in mente? Quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Ieri sera, in occasione di Milan-Napoli 0-1 a ‘San Siro‘, è volata qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM). Il quale, logicamente, gli ha sventolato sotto il naso il cartellino rosso diretto. Rebic è uscito dal campo a testa bassa, appena una mezzora dopo il suo ingresso in campo.

Rebic aveva recuperato da poco, dall’ennesimo infortunio che ne sta condizionando la stagione. Inizialmente, è rimasto fuori dai preliminari di Europa League per tre turni di squalifica. Quindi, rientrato in Serie A con il Milan, Rebic si era procurato una lussazione del gomito a Crotone. Ha avuto il CoVid, una serie di piccoli ma fastidiosi infortuni e, di recente, problemi di infiammazione all’anca.

Tornato in campo, ha segnato qualche gol ma adesso, complice l’espulsione di ieri, rischia di diventare decisivo in negativo. Rebic, espulso da Pasqua, salterà sicuramente Fiorentina-Milan di domenica prossima. Ma il croato rischia anche più di una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo del massimo campionato. Dipenderà da che cosa, effettivamente, ha detto all’arbitro e da cosa è stato messo a referto da Pasqua.

L’attacco del Milan, dunque, perde i pezzi. Il Milan sta provando a recuperare Zlatan Ibrahimovic per il match di giovedì sera, in Europa League, contro il Manchester United. Anche se così fosse, difficilmente lo svedese potrà essere al top a Firenze appena tre giorni più tardi. Inoltre, Mario Mandzukic non è ancora recuperato e Hakan Calhanoglu, appena tornato, è fuori forma dopo un’assenza prolungata.

Insomma, anche dalla durata della squalifica di Rebic dipenderà la nuova, inaspettata ma inopportuna emergenza infortuni per il Diavolo. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>