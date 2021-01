Milan-Atalanta, Kjaer accelera: vuole esserci | Serie A News

Milan-Atalanta, Kjaer tenta il recupero in extremis

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Simon Kjaer, classe 1989, uscito nell’intervallo della sfida poi vinta per 0-2 dal Milan alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari, vuole esserci per la partita in programma sabato pomeriggio, ore 18:00, a ‘San Siro‘ contro l’Atalanta. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Sebbene senta ancora un po’ di dolore alla schiena, Kjaer non vuole infatti mancare all’appuntamento contro la sua ex squadra. Una gara importante, per il Milan, che, probabilmente, dirà molto sulle reali ambizioni di Scudetto della formazione di Stefano Pioli. Kjaer intende stringere i denti anche perché tra squalifiche (Alessio Romagnoli) e Covid (Theo Hernández), il Diavolo avrà fuori causa già mezza difesa titolare.

Milan-Atalanta, dunque, con un Kjaer nel motore. Anche se, probabilmente, mancherà ancora Ismaël Bennacer (giocherà Sandro Tonali dal 1′). Si va verso la prima convocazione con il Milan per Mario Mandžukić, che potrebbe andare in campo a pochissimi giorni dal suo arrivo in rossonero. Un po' come fu, l'anno passato, per Zlatan Ibrahimović.