Milan, oggi la presentazione di Mandzukic | Serie A News

Milan, oggi è il giorno di Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi, alle ore 14:00, ci sarà la presentazione di Mario Mandzukic, nuovo attaccante rossonero, nel corso di una conferenza stampa a Milanello. Il centravanti croato, classe 1986, è il secondo rinforzo del Milan in questa sessione invernale di mercato e, sin da subito, promette di volersi rendere utile alla causa rossonera.

Come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ieri Mandzukic ha giocato, in partitella, contro la Primavera dimostrandosi subito motivato a fare bene. Mancava dall’Italia dal dicembre 2019, quando lasciò la Juventus. E nel 2020, in Qatar con l’Al-Duhail, ha giocato molto poco (8 partite) prima di rescindere il contratto nello scorso mese di luglio.

Ma a Milano è tornato un calciatore fisicamente integro e molto ben allenato: non ha saltato un solo giorno di allenamento per presentarsi al massimo della forma quando avrebbe iniziato una nuova avventura professionale. Ha scelto il Milan per competere al top, per far vedere a tutti come i bianconeri si siano sbagliati per averlo accantonato.

Ieri Mandzukic ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni di squadra (quelli che non avevano giocato titolari a Cagliari) e Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intenzionato a portarlo in panchina già sabato a ‘San Siro‘. Milan-Atalanta, ultima giornata del girone d’andata in Serie A, sarà dunque per il croato un’occasione davvero speciale.

Finora, nel massimo campionato italiano, con la Juventus, Mandzukic ha segnato 31 reti e fornito 13 assist in 118 gare. L'ultima presenza, il 13 maggio 2019: si giocava, ironia della sorte, Juventus-Atalanta. La gara terminò 1-1 e Mandzukic, entrato al 61′ in campo, segnò la rete del pareggio bianconero.