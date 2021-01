CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 21 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La partita, vinta per 2-0 dai bianconeri al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, decisa in sostanza da due episodi. Il gol di Cristiano Ronaldo per i bianconeri ed il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne per gli azzurri. Nel finale, il raddoppio di Álvaro Morata per la ‘Vecchia Signora‘ di Andrea Pirlo, per il quale “contava solo vincere”.

In basso, si parla di Roma, con Paulo Fonseca a rischio esonero, dell’Atalanta, al secondo pareggio consecutivo (1-1 nel recupero di Serie A ad Udine) e della Lazio, oggi impegnata all’Olimpico contro il Parma nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>