Milan, l’area tecnica aspetta il cambio di proprietà per iniziare il mercato

L'area tecnica del Milan è in attesa del cambio di proprietà: una volta concluso l'affare, i rossoneri entreranno nel vivo del mercato

Con il campionato concluso, e vinto, il Milan adesso è in attesa di scoprire il suo futuro. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', l'area tecnica rossonera aspetta con impazienza il cambio di proprietà, in modo tale che possa operare senza problemi sul mercato.

Quella attuale è una situazione fastidiosa, in quanto alcune operazioni di mercato sono in stand-by. Tra queste, ad esempio, c'è il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori. Il suo agente, infatti, vuole conoscere bene i piani del nuovo progetto del Milan. Oltre al difensore inglese, la situazione che preoccupa maggiormente è quella legata al futuro di Rafael Leao. Nonostante sia presente una clausola da 150 milioni di euro all'interno del suo contratto, questa è una cifra che non preoccupa minimamente né il PSG né il Real Madrid. Le due squadre, riporta il 'Corriere', avrebbero già chiesto delle informazioni a Jorge Mendes, agente del calciatore. Calciomercato Milan: Bremer torna prepotentemente in corsa.