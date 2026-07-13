Con il raduno ufficiale nel centro sportivo di Carnago, prende il via oggi la stagione 2026-2027 del Milan. La squadra rossonera riparte da una totale rivoluzione tecnica, affidata alla conduzione di Rúben Amorim. Il tecnico lusitano, classe 1985, sbarca a Milano con un bagaglio importante di esperienze sulle panchine di Sporting Braga e Sporting Lisbona, ma soprattutto con la sete di rivincita dopo la parentesi amara al Manchester United, conclusasi con l'esonero dello scorso gennaio.

La doppia sfida di Amorim: i fantasmi portoghesi e la storia della Serie A

L'avventura italiana di Amorim si presenta come un vero e proprio Everest da scalare. In primo luogo, l'ex United dovrà essere bravo a scacciare i fantasmi della tormentata stagione 2024-2025. In quell'annata, culminato con la sconfitta nella finale di Coppa Italia e un deludente ottavo posto in campionato, che ha estromesso il club dall'Europa.

In seconda battuta, il portoghese dovrà fare i conti con la storica diffidenza della Serie A nei confronti dei tecnici stranieri. L'ultimo a trionfare è stato il rumeno Cristian Chivu con l'Inter pochi mesi fa, ma si tratta di un profilo cresciuto e formatosi calcisticamente in Italia. Per trovare un allenatore straniero "puro" capace di vincere lo Scudetto bisogna viaggiare indietro nel tempo fino al 2010, anno del Triplete interista firmato da un altro portoghese: José Mourinho.

I tecnici stranieri nella storia del Milan: caccia allo Scudetto della Seconda Stella

Herbert Kilpin : il mitico fondatore inglese del club, che guidò i rossoneri dalla panchina alla conquista dei primi due storici Scudetti del 1901 e del 1906.

: il mitico fondatore inglese del club, che guidò i rossoneri dalla panchina alla conquista dei primi due storici Scudetti del 1901 e del 1906. Lajos Czeizler : il maestro ungherese che nel 1951 interruppe un digiuno tricolore che per il Milan durava da ben 44 anni.

: il maestro ungherese che nel 1951 interruppe un digiuno tricolore che per il Milan durava da ben 44 anni. Nils Liedholm: l'indimenticabile "Barone" svedese, l'ultimo tecnico straniero a vincere uno Scudetto sulla panchina del Milan, centrando lo storico traguardo della Stella nel 1979.

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Ma qual è la tradizione del Milan con gli allenatori stranieri? La storia rossonera ci insegna che i successi oltre confine sono rari, ma storici. Nella leggenda del club si contano pochissimi eletti capaci di vincere il campionato:Da quel lontano 1979, nessun altro allenatore straniero è riuscito a sedersi sul trono d'Italia con i colori rossoneri. Rúben Amorim raccoglie oggi questo testimone pesante e affascinante: a lui il compito di spezzare questa lunghissima maledizione e regalare al popolo milanista il tanto atteso Scudetto della