Tante voci e notizie sul futuro del Milan: oggi si parla con forza di una possibile rivoluzione che potrebbe interessare sia la dirigenza che la panchina rossonera (qui i dettagli). Si parla però anche di campo: mancano le sfide contro Atalanta, Genoa e Cagliari per il Diavolo e servono 6 punti per la matematica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', quotidiano oggi in edicola, Massimiliano Allegri ha sempre centrato l'obiettivo qualificazione in Champions League negli ultimi dieci anni in cui ha concluso un campionato. Nel 2022-23 chiude al terzo posto con la Juventus, ma non andò in Champions per i 10 punti di penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze gonfiate del club. Ma Allegri, sul campo, aveva fatto il suo dovere. Per questo il Milan punta sul suo allenatore per gestire questo momento delicato.