Tante voci e notizie sul futuro del Milan: oggi si parla con forza di una possibile rivoluzione che potrebbe interessare sia la dirigenza che la panchina rossonera (qui i dettagli). Si parla però anche di campo: mancano le sfide contro Atalanta, Genoa e Cagliari per il Diavolo e servono 6 punti per la matematica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', quotidiano oggi in edicola, Massimiliano Allegri ha sempre centrato l'obiettivo qualificazione in Champions League negli ultimi dieci anni in cui ha concluso un campionato. Nel 2022-23 chiude al terzo posto con la Juventus, ma non andò in Champions per i 10 punti di penalizzazione per la vicenda delle plusvalenze gonfiate del club. Ma Allegri, sul campo, aveva fatto il suo dovere. Per questo il Milan punta sul suo allenatore per gestire questo momento delicato.
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Milan, anche il futuro di Allegri dipende dalla Champions League
Come ricorda il quotidiano, il ritorno in Champions League è fondamentale per il Milan, sia per quanto riguarda le ambizioni del club sul calciomercato, sia per mantenere in ordine il bilancio, senza l'obbligo di cedere e sacrificare uno dei big presenti in rosa. Inoltre, la qualificazione sarebbe importante pure per tenere Allegri sulla panchina rossonera fino al 2028, visto che scatterebbe un rinnovo automatico. La Champions League è un pilastro fondamentale per dare continuità al progetto Milan iniziato la scorsa stagione, con l'allenatore italiano che non vedrebbe l'ora di guidare la sua squadra nell'Europa che conta, ancora una volta. Serve cambiare marcia rispetto ai risultati delle ultime sette gare in Serie A del Milan: 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.
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