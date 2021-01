Mandzukic, 20 minuti per scaldarsi: titolare nel derby? | Milan News

Milan, cronaca del debutto di Mandzukic in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – “Ho provato a dargli il benvenuto in slavo, in italiano. Il mister gli ha chiesto se volesse dire qualcosa alla squadra e ha detto di no. Non parla tanto, si vede”. Il primo ritratto di Mario Mandzukic, al Milan, lo ha dipinto Zlatan Ibrahimović, nel post-partita di Milan-Atalanta 0-3 di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘.

Mandzukic, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ha fatto ieri il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera, entrando, insieme al connazionale Ante Rebić, al 70′ del match contro la ‘Dea‘. “E pronto per giocare”, aveva detto il mister Stefano Pioli alla vigilia ed effettivamente, in quei 2o minuti, Mandzukic è entrato subito in clima partita.

In un’azione un po’ confusa in area bergamasca ha anche sfiorato subito il gol. Il Milan ha scelto di buttare Mandzukic subito nella mischia per riportarlo velocemente ai livelli della Juventus. Fisicamente, infatti, si è presentato già a posto e non ci vorrà molto per vederlo in coppia con Ibrahimović.

Secondo la 'rosea', si potrebbero vedere insieme i due pesi massimi del Milan, Ibrahimovic e Mandzukic, già nel derby di Coppa Italia di martedì sera a 'San Siro' contro l'Inter, valido per i quarti di finale in gara secca della competizione nazionale.