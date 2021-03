Manchester United-Milan, sfida ‘di rigore’: il motivo | Europa League News

Manchester United e Milan: in due, sommano 34 rigori stagionali!

Domani pomeriggio, alle ore 18:55, si disputerà Manchester United-Milan. La gara, in programma ad ‘Old Trafford‘, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ha tutti i crismi per essere definita una sfida … ‘di rigore‘.

Manchester United e Milan, infatti, sono le due squadre che, in Europa, hanno ricevuto il maggior quantitativo di calci di rigore a favore in questa stagione in tutte le competizioni. I ‘Red Devils‘ ne hanno ottenuti 14, di cui 9 in Premier League; i rossoneri, invece, ben 20, di cui 16 in Serie A.

Il Manchester United, che ha in Bruno Fernandes il suo rigorista principe (10 gol su 11 tiri), ne ha sbagliato soltanto uno, con lo stesso centrocampista portoghese. Il Milan, al contrario, ha commesso 5 errori. Il suo rigorista numero uno è Franck Kessié, che ha segnato 8 penalties su 9 tirati.

Gli altri rigoristi a segno, per il Manchester United, sono Juan Mata, Anthony Martial e Marcus Rashford, con un penalty a testa; per il Milan, invece, Zlatan Ibrahimović (3 gol su 7 tiri), Hakan Çalhanoğlu (2 su 2) e Theo Hernández.