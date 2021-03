Manchester United, il leader è Bruno Fernandes: piaceva molto al Milan

Bruno Fernandes, stella dello United, piaceva molto al Diavolo

Domani pomeriggio, alle ore 18:55, si disputerà Manchester United-Milan. La gara, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà ad ‘Old Trafford‘, nella casa dei ‘Red Devils‘ di Ole Gunnar Solskjær. La stella della compagine inglese, senza dubbio, è Bruno Fernandes.

Classe 1994, centrocampista offensivo portoghese, Bruno Fernandes è un calciatore ben conosciuto dal Milan. Il giocatore, infatti, ha giocato anche in Italia, nel suo recente passato. Ha indossato la casacca del Novara, in Serie B (4 gol in 23 gare nella stagione 2012-2013), per poi passare all’Udinese.

In Friuli ha debuttato in Serie A e si è fermato per tre stagioni, fino al 2016, collezionando 11 gol in 95 presenze. Quindi, una stagione (2016-2017) alla Sampdoria, con 5 gol in 35 gare tra campionato e Coppa Italia, prima di far ritorno in patria per vestire la maglia dei ‘Leões‘ dello Sporting Lisbona.

Nella capitale lusitana, dunque, Bruno Fernandes è esploso: ha segnato 64 gol in 137 partite, fornito una caterva di assist, guadagnandosi, nel gennaio 2020, l’approdo al Manchester United per 80 milioni di euro, bonus inclusi. In Inghilterra, finora, il centrocampista ha segnato 35 gol in 63 gare. Uno da Pallone d’Oro.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come il nome di Bruno Fernandes, da tempo, sia sul taccuino del Milan. Non c’è mai stata, però, un’occasione per acquistarlo. I dirigenti del Diavolo lo seguivano dal 2015, quando era ad Udine, ma non affondarono il colpo sul giocatore, allora poco più che 20enne, il quale finì a Genova, sponda blucerchiata.

Quindi, il Milan è tornato ad interessarsi a lui nel 2018, quando Jorge Mendes, potente procuratore portoghese, ha provato a farlo arrivare in rossonero mediante l’inserimento del cartellino di André Silva nella trattativa. La quotazione, però, fatta dallo Sporting Lisbona per il suo capitano (70 milioni di euro) ha impedito che l’affare si concretizzasse.

E domani, dunque, Bruno Fernandes giocherà Manchester United-Milan da avversario. Che rimpianto per il Milan … Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>