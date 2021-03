GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Bianconeri fuori agli ottavi di finale nonostante il 3-2 maturato nei tempi supplementari all’Allianz Stadium contro il Porto.

Quindi, si parla del gran momento dell’Inter di Antonio Conte, prima in classifica in Serie A e diventata un fortino. Non subisce quasi mai gol, come le squadre che furono allenate da Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni e José Mourinho.

Dunque, uno sguardo sul Milan, domani impegnato ad ‘Old Trafford‘ contro il Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, e sul suo portiere, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>