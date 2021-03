Calciomercato Milan: le ultime di Pedullà su Kessié

Il contratto di Franck Kessié con il Milan scadrà il 30 giugno 2022. Il club rossonero vuole blindare il forte centrocampista ivoriano, autore di una stagione monumentale, anche per gli anni a venire. Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, per ‘La Gazzetta dello Sport‘, fa il punto della situazione sul rinnovo di Kessié in questo video.