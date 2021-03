Manchester United-Milan, Pioli: “Gara comandata” | Europa League News

Manchester United-Milan 1-1: il commento di Pioli nel post-partita

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito di Manchester United-Milan 1-1, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League.

“Abbiamo giocato una partita di grande personalità, la squadra ha saputo comandare il gioco. C’è stata una prestazione importante, che darà ulteriore fiducia ai giocatori. Queste sono le gare che ti fanno crescere”, ha detto l’allenatore del Diavolo, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“Vogliamo arrivare in fondo e per arrivarci bisogna superare certi ostacoli – ha proseguito Pioli dopo Manchester United-Milan -. Rafael Leão? Non ha bisogno delle mie coccole, ma di giocare con continuità, sentire l’area avversaria. Ha talento e qualità, ora anche una voglia di stare in partita superiore a quella della scorsa stagione”.

Pioli ha quindi incalzato: “C’è molta soddisfazione. Non sto allenando un gruppo normale, ma un gruppo eccezionale, dal punto di vista tecnico, professionale ed umano. Ho la loro disponibilità e la loro convinzione, così arrivano prestazioni del genere. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima è giusto essere soddisfatti. Il passaggio del turno è tutto da conquistare ma questo è un buonissimo risultato”.

Ancora Pioli dopo Manchester United-Milan: “Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di un avversario così forte. I ragazzi sono stati grandi per spirito, volontà e determinazione. Questa squadra non molla mai. Siamo stati uniti dall’inizio alla fine. Il risultato poteva anche essere migliore, ma ci dà fiducia per il ritorno. Dovremo mettere in campo un’altra prestazione di livello”.

"Dobbiamo continuare assolutamente così – la chiosa del tecnico milanista -, è un momento determinante per campionato ed Europa League. Potremo rifiatare durante la sosta, almeno chi non avrà gli impegni con le Nazionali. Il gol annullato a Franck Kessié? Dalla panchina non avevo visto niente, solo un grande gol. Franck assicura di non aver toccato la palla con la mano …".