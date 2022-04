Lazio-Milan 1-2, Ibrahimovic uomo-assist. Ora i gol | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic è entrato in campo al 68' di Lazio-Milan al posto di Olivier Giroud. Subito grande impatto dello svedese sulla partita

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Il numero 11 è entrato in campo al 68' di Lazio-Milan al posto di Olivier Giroud ed è risultato decisivo per il successo, 1-2, dei rossoneri in occasione del match della 34^ giornata della Serie A 2021-2022.

Ibrahimovic è sulla strada giusta. Ovvero quella che conduce il suo Milan alla vittoria e che riporta il Diavolo in vetta alla classifica per qualche ora, in attesa del recupero di campionato tra Bologna e Inter. Soprattutto, il totem si è rimesso al centro dell'attacco rossonero.

Già, perché se Giroud, a segno in Lazio-Milan con il gol del momentaneo pareggio, non è più soltanto un vice, Ibrahimovic ora reclama il suo spazio. Si è ripresentato in campo con il piglio giusto. La sua girata di testa, consegnata sul piede di Sandro Tonali per il gol-vittoria della squadra di Stefano Pioli allo stadio 'Olimpico', vale quanto un gol in acrobazia.

A fine partita, tutto il Milan festeggiava i tre punti e la vittoria sulla Lazio. Ibrahimovic è sembrato invece nervoso quando è stato inquadrato dalle telecamere. «Voleva più palle in verticale e in mezzo – ha Tonali detto a 'DAZN' −. È raro avere in campo uno come lui, dobbiamo sfruttarlo il più possibile, da una sua torre è cambiata la partita. Dobbiamo continuare tutti così».

In quella mezzora scarsa in cui ha guidato l'attacco rossonero, Ibrahimovic ha prima provato la conclusione dal limite. Poi ha rimediato un'ammonizione, si è visto murare una botta da fuori da Luiz Felipe e, infine, ha tirato fuori dal cilindro l'assist da tre punti per il Diavolo.

Pioli aveva affermato di averlo visto motivato e così è stato. Il prossimo passo, manco a dirlo, sarà tornare a segnare. Ibrahimovic non segna dal 9 gennaio, quando sbloccò il risultato in Venezia-Milan 0-3. Quattro giornate saranno sufficienti per riprendere il filo del discorso?

Il Milan se lo augura: vincere o meno lo Scudetto dipenderà anche dall'apporto che potrà dare il fuoriclasse scandinavo all'intero reparto offensivo rossonero.

