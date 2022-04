Lazio-Milan 1-2: gol e highlights (34^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Lazio-Milan 1-2: un gol di Sandro Tonali, in pieno recupero, fa impazzire di gioia gli oltre 10mila rossoneri allo stadio

Lazio-Milan 1-2, gol e highlights - Il Milan di Stefano Pioli conquista tre punti di platino allo stadio 'Olimpico' di Roma, vincendo per 1-2 in casa della Lazio di Maurizio Sarri nel posticipo domenicale della 34^ giornata di Serie A .

Il Milan, però, reagisce, gioca una buona partita e crea tante occasioni da rete. Nel primo tempo i rossoneri recriminano per un fallo di mano di Luis Alberto , in piena area di rigore biancoceleste, su una giocata di Brahim Díaz . Nella ripresa, invece, ribaltano il match.

Al 50', travolgente azione a sinistra di Rafael Leão ed assist al bacio per il tap-in in spaccata di Olivier Giroud, che torna al gol in campionato dopo quasi due mesi dall'acuto in casa del Napoli. Nel recupero, al 92', è invece Sandro Tonali, su assist di Zlatan Ibrahimović, a far impazzire gli oltre 10mila tifosi milanisti presenti nella Capitale.