Lazio-Milan 1-2, Sarri: “Arbitraggio a senso unico, lo avete visto tutti”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita della 34^ giornata di Serie A

Maurizio Sarri , allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan , partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni.

C'è rammarico? “È forte, la squadra ha dato tutto quello che aveva. Ha fatto un primo tempo di alto livello, poi nella ripresa siamo calati. Abbiamo avuto una settimana difficile con 8 giocatori con la febbre, qualcuno anche fino a ieri. Era chiaro che non tutti potevano reggere 90 minuti. Abbiamo sofferto ma dopo i cambi siamo rientrati in partita. Abbiamo perso per un errore, una sciocchezza. Ma devo dare atto ai ragazzi che hanno lottato fino alla fine nonostante tutto”.