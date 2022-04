Lazio-Milan 1-2, Pioli orgoglioso: “Squadra di leoni” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato così Lazio-Milan, partita vinta dai suoi ragazzi in rimonta e nel recupero all'Olimpico

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-2 per i suoi ragazzi. Le dichiarazioni di Pioli nel post-partita sono state riportate, tra gli altri quotidiani in edicola questa mattina, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Pioli era raggiante dopo Lazio-Milan. «E’ giusto essere soddisfatti e felici. I nostri tifosi sono fantastici. Sono felice per i miei giocatori: sono dei leoni, se fossi in loro sarei arrabbiato perché hanno troppo poco credito e invece stanno dimostrando di essere giocatori forti. Sono veramente troppo forti. Purtroppo abbiamo impattato male la partita, abbiamo subito un gol brutto. Però ancora una volta i miei sono stati compatti e hanno rimesso a posto le cose. La Lazio ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo fatto un passo avanti importante, ora pensiamo alla prossima partita».

Quindi Pioli ha analizzato le difficoltà incontrate in questo Lazio-Milan 1-2. «Nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni in cui potevamo sfruttare il pallone sul secondo palo. Nella ripresa abbiamo cambiato un po’ modo di costruire l’azione. Prima della gara ho detto alla squadra che per far arrivare episodi favorevoli dobbiamo essere più determinati».

Chiosa del tecnico emiliano per il finale di stagione che attende il Milan. «Siamo in Champions League, è importante per noi. L’anno scorso, a questo punto, non sapevamo nemmeno se ci saremmo arrivati. Alla squadra ho detto che dobbiamo provare a vincerle tutte, vorrebbe dire arrivare a 86 punti. Il campionato è difficile per tutti, non solo per noi, basta vedere cos’è successo al Napoli a Empoli. Noi pensiamo solo a noi stessi». Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI