Juventus-Milan, sfida ai raggi x: ecco tutti i duelli | Serie A News

Domenica sera c'è Juventus-Milan. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la sfida di Torino. I bianconeri hanno vinto a Malmoe, mentre i rossoneri hanno perso a Liverpool, ma ovviamente i due avversari non sono paragonabili. C'è la sensazione che il Milan sia avanti e non soltanto per gli otto punti di vantaggio. Di sicuro la Juventus deve per forza vincere, visto il solo punto totalizzato in tre partite.