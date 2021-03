Jucov (WLT) allo scoperto: “Vogliamo prendere il Milan” | News

Il moldavo Jucov interessato ad acquistare il Milan

Alexandr Jucov, CEO del fondo World Lab Technologies (WLT), ha avanzato una manifestazione pubblica di interesse per l’acquisizione del Milan. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina. WLT, ieri pomeriggio, è uscito con un comunicato ufficiale sulla questione. Nella nota ha rivelato l’interesse per il club di Via Aldo Rossi.

Jucov, classe 1969, moldavo di Chişinău, si è affidato agli studi legali Raimondo-Frate-Marriotts per gestire in Italia l’attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione del Milan da parte del fondo World Lab Technologies.

Il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan dal luglio 2018, finora non si è esposto ufficialmente sulla questione. Ma, da fonti vicine al club, in questo momento emergono freddezza e scetticismo sulla presunta offerta dell’imprenditore moldavo per la società meneghina.

Va inoltre aggiunto, ha evidenziato il ‘CorSport‘, come Elliott sia impegnato in un processo di risanamento graduale della società rossonera. E che, pertanto, non sia intenzionato ad uscire di scena così presto. Al contrario, permane l’idea di tenere il Milan e costruire uno stadio di proprietà con l’Inter. Di modo che i rossoneri possano essere ancora più competitivi in futuro.

Ma chi è Jucov? È impegnato nel finanziamento della ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie nelle aree critiche. Ma anche nelle energie rinnovabili, nella mobilità sostenibile, nella logistica e nei progetti infrastrutturali. La ricerca sulle nuove tecnologie, in particolare, è quella dove si concentra maggiormente il lavoro di WLT. Il quale lavora con centri di sviluppo e università negli Stati Uniti d’America, in Europa ed in Asia.

Nello scorso mese di settembre, ha ricordato il quotidiano romano, Jucov avrebbe presentato un’offerta di 50 miliardi di dollari a ‘ByteDance‘, società cinese proprietaria di ‘TikTok‘, per l’acquisto del social network negli U.S.A.. L’insolita uscita mediatica di Jucov, per questo interesse nei confronti del Milan, ha portato, però, ad alcune riflessioni in ambito finanziario. Solitamente, infatti, in operazioni di grosso calibro come questa riserbo e segretezza sono fondamentali per chiudere un affare.

E Jucov, esponendosi così, ha contravvenuto a quelle che sono definite come regole base del sistema. Qualcuno, dunque, ha etichettato tale interesse dell'imprenditore moldavo per il Diavolo come una trovata pubblicitaria. Per il momento, il fondo Elliott non ha ricevuto proposte concrete da Jucov per il Milan. Vedremo se, nei prossimi mesi, qualcosa effettivamente cambierà.