CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 marzo 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 7 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla della Juventus di Andrea Pirlo, che, ieri sera, all’Allianz Stadium, ha battuto 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi. Decisiva, per il risultato finale, la doppietta di Álvaro Morata nella ripresa. Ora, in Champions League, i bianconeri attendono il Porto.

Domani sera, a ‘San Siro‘, toccherà all’Inter rispondere affrontando l’Atalanta. Mentre Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C., lancia l’idea di offrire gli hub sportivi per far vaccinare la popolazione italiana, spunta un’offerta del fondo World Lab Technologies, di proprietà del moldavo Alexandr Jucov, per l’acquisizione del Milan.

In Bundesliga, infine, il Bayern Monaco rimonta da 0-2 a 4-2 contro il Borussia Dortmund: doppietta di Erling Braut Haaland, poi tripletta di Robert Lewandowski.