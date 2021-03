World Lab Technologies a caccia di affari: 50 miliardi per comprare Tik Tok

World Lab Technologies, retroscena su Tik Tok

Come un fulmine a ciel sereno la notizia che potrebbe cambiare il futuro del Milan: World Lab Technologies ha fatto sapere di essere interessato all’acquisto del club rossonero. In pochi, probabilmente, conosceranno la forza economica di questo fondo, specializzato negli investimenti nel campo di energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport. In tal senso, i numeri fanno capire molto bene la potenza di chi ha l’ambizione di arrivare sempre più in alto. Questo settembre, WLT ha formulato a ‘ByteDance’ un’offerta da 50 miliardi di dollari per l’acquisto del noto social Tik Tok. Una cifra pazzesca che non può che sottolineare la spropositata liquidità a disposizione di un fondo che vorrebbe investire in uno dei club più importanti al mondo. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan