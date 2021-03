Cessione Milan, World Lab Technologies: interesse reale? Il punto / News

Cessione Milan, il punto sull’interesse di World Lab Technologies

Una consueta giornata di vigilia di campionato stravolta da una notizia improvvisa: World Lab Technologies annuncia un interesse concreto per l’acquisto del Milan. Elliott ha acquistato il club rossonero dopo il mancato pagamento delle rate da parte di Yonghong Li e non ha mai nascosto l’intenzione di non mantenere il club a lungo termine. Il compito stabilito dal fondo americano è sempre stato chiaro: riportare il Milan in alto e poi rivenderlo per ottimizzare l’investimento. Molti nomi sono stati accostati al Diavolo in questo senso, Bernard Arnault in primis, ma nessun vero passo reale è mai stato compiuto.

Per questo motivo la situazione adesso non può che cambiare anche se, a ben vedere, c’è qualcosa che non quadra. Solitamente, quando si tratta di operazioni di immensa portata come questa, si tende ad avviare le prime trattative nella più completa segretezza. Il fatto che World Lab Technologies si sia espressa così apertamente attraverso un comunicato da pensare ad altro. Ad esempio che questa possa essere una mera operazione autopromozionale, in poche parole un semplice ‘purché se ne parli’. C’è da specificare che la questione è ancora del tutto embrionale per avere già il quadro chiaro, ma tutto porta ad una lettura di questo tipo. Chi vivrà vedrà, ma la certezza è una e una sola: il Milan non ha bisogno di una proprietà che pensi al bene del club in maniera secondaria. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan