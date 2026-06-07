Jacobelli sicuro: “Un autogol di Leao nell’attuale inferno Milan”

Rischio di svalutazione—
La disamina di Xavier Jacobelli riapre il discorso su Rafael Leao: le parole dell'attaccante del Milan hanno colpito un ambiente che vive già un momento molto complesso. Il Diavolo non ha figure di riferimento in questo momento, visto che Gerry Cardinale sta cercando uomini da inserire nel nuovo organigramma rossonero insieme al nuovo allenatore. Leao ha deciso di non aspettare i nuovi elementi praticamente tagliando fuori le scelte tattiche del nuovo tecnico rossonero, che non potrà fare affidamento sull'esterno che sarà impegnato con il Portogallo nei Mondiali 2026. Il valore di Leao potrebbe essere sui 50-60 milioni di euro, ma la dirigenza che verrà dovrà essere bravissima ad evitare una svalutazione che ad oggi sembra molto possibile.
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