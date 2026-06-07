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Jacobelli sicuro: “Un autogol di Leao nell’attuale inferno Milan”

Jacobelli sicuro: 'Un autogol di Leao nell’attuale inferno Milan'
Il giornalista Xavier Jacobelli critica Rafael Leao su Tuttosport per le tempistiche del suo addio al Milan. Il rischio di svalutazione del cartellino
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il mercato del Milan è già iniziato viste le dichiarazioni shock di Rafael Leao che ha detto apertamente di volere lasciare i rossoneri e il campionato italiano per cambiare aria. La decisione dell'attaccante portoghese ha sorpreso tutti con la società rossonera preoccupata di dover affrontare una possibile svalutazione del cartellino del suo numero '10'. Le tempistiche e i modi scelti da Leao hanno acceso il dibattito tra i tifosi del Milan e gli addetti ai lavori. Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato proprio delle parole di Leao nel suo pezzo per Tuttosport. Ecco un estratto con i punti salienti del suo discorso.

Leao 'saluta' il Milan: il pensiero di Jacobelli

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"Leao dice che la colpa è stata del destino cinico e pubalgico e, ovviamente, di Allegri. Due, però, le obiezioni. Punto primo: perché queste cose Leao le dice soltanto adesso e non le ha dette prima e durante il campionato? Punto secondo: era proprio questo il momento di abbandonare la nave alla deriva, senza comandante e fuori rotta? Oppure dal giocatore più rappresentativo e meglio pagato, era illusorio aspettarsi un altro atteggiamento? Era illusorio, quanto stridente è l’autogol di Leao nell’attuale inferno Milan che tanto fa soffrire milioni di tifosi".

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Rischio di svalutazione

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La disamina di Xavier Jacobelli riapre il discorso su Rafael Leao: le parole dell'attaccante del Milan hanno colpito un ambiente che vive già un momento molto complesso. Il Diavolo non ha figure di riferimento in questo momento, visto che Gerry Cardinale sta cercando uomini da inserire nel nuovo organigramma rossonero insieme al nuovo allenatore. Leao ha deciso di non aspettare i nuovi elementi praticamente tagliando fuori le scelte tattiche del nuovo tecnico rossonero, che non potrà fare affidamento sull'esterno che sarà impegnato con il Portogallo nei Mondiali 2026. Il valore di Leao potrebbe essere sui 50-60 milioni di euro, ma la dirigenza che verrà dovrà essere bravissima ad evitare una svalutazione che ad oggi sembra molto possibile.

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