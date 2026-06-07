Jacobelli sicuro: “Un autogol di Leao nell’attuale inferno Milan”

Il mercato del Milan è già iniziato viste le dichiarazioni shock di Rafael Leao che ha detto apertamente di volere lasciare i rossoneri e il campionato italiano per cambiare aria. La decisione dell'attaccante portoghese ha sorpreso tutti con la società rossonera preoccupata di dover affrontare una possibile svalutazione del cartellino del suo numero '10'. Le tempistiche e i modi scelti da Leao hanno acceso il dibattito tra i tifosi del Milan e gli addetti ai lavori. Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato proprio delle parole di Leao nel suo pezzo per Tuttosport. Ecco un estratto con i punti salienti del suo discorso.