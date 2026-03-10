L'importante, ovviamente, per il Milan di Allegri sarà farsi trovare pronto a sfruttare l'occasione qualora l'Inter dovesse subire un contraccolpo psicologico post-derby e perdere altri punti. Lo ha detto già alla squadra subito dopo la partita, nello spogliatoio e lo ribadirà oggi alla ripresa degli allenamenti.

Nel calcio può sempre succedere di tutto — La prossima giornata, con Inter-Atalanta e Lazio-Milan (senza lo squalificato Adrien Rabiot), potrà già dire tanto. Quindi, i rossoneri affronteranno Torino e Udinese in casa; nel mezzo, la trasferta di Napoli: è il momento decisivo della stagione, con il Diavolo che può cercare di tentare un allungo ora visto che poi, nelle rimanenti giornate, avrà due scontri diretti (contro Juventus e Atalanta), seppur entrambi a 'San Siro'.

La speranza di Allegri è che l'effetto derby porti con sé un'onda lunga di entusiasmo che copra i difetti del Milan nel rush finale dell'annata. E, ovviamente, per il 'CorSera', niente slogan legati alla missione rimonta. Ma soltanto la consapevolezza di dover blindare il prima possibile un piazzamento Champions con la possibilità, però, di poter anche guardare più in alto. Stanno tornando in forma Christian Pulisic e Rafael Leão, sono in palla Luka Modrić e lo stesso Rabiot, le 'ex riserve' come Koni De Winter offrono garanzie: Milan, è il momento giusto per provare a volare.