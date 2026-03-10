Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Scudetto ancora possibile per il Milan di Allegri? Il calendario e la speranza ‘contraccolpo’

ULTIME MILAN NEWS

Scudetto ancora possibile per il Milan di Allegri? Il calendario e la speranza ‘contraccolpo’

Effetto derby: Milan, rimonta Scudetto possibile? Allegri punta alla Champions League, ma ...
Dopo la vittoria nel derby di domenica sera, firmata da Pervis Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato a 7 punti di distanza dall'Inter di Cristian Chivu. Si avvicina la Champions, ma quel primato in classifica non è poi così lontano
Daniele Triolo Redattore 

Difficile, ma non impossibile. Il Milan di Massimiliano Allegri, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, non intende gettare la spugna prima del tempo nella lotta Scudetto: con la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, infatti, si è riaccesa una piccola speranza di rimonta e il Diavolo cercherà di cavalcarla.

Il Milan di Allegri torna a sperare nel titolo?

—  

Certo, 7 punti in 10 giornate sono tanti, ma in casa rossonera ricominciano a crederci. E anche Allegri, che pubblicamente continua a ribadire come sia importante tenere lontane le squadre che stanno dietro per arrivare il prima possibile alla qualificazione in Champions League, è probabilmente il primo a credere come nel calcio può sempre succedere di tutto.

LEGGI ANCHE

L'importante, ovviamente, per il Milan di Allegri sarà farsi trovare pronto a sfruttare l'occasione qualora l'Inter dovesse subire un contraccolpo psicologico post-derby e perdere altri punti. Lo ha detto già alla squadra subito dopo la partita, nello spogliatoio e lo ribadirà oggi alla ripresa degli allenamenti.

Nel calcio può sempre succedere di tutto

—  

La prossima giornata, con Inter-Atalanta e Lazio-Milan (senza lo squalificato Adrien Rabiot), potrà già dire tanto. Quindi, i rossoneri affronteranno Torino e Udinese in casa; nel mezzo, la trasferta di Napoli: è il momento decisivo della stagione, con il Diavolo che può cercare di tentare un allungo ora visto che poi, nelle rimanenti giornate, avrà due scontri diretti (contro Juventus e Atalanta), seppur entrambi a 'San Siro'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia >>>

La speranza di Allegri è che l'effetto derby porti con sé un'onda lunga di entusiasmo che copra i difetti del Milan nel rush finale dell'annata. E, ovviamente, per il 'CorSera', niente slogan legati alla missione rimonta. Ma soltanto la consapevolezza di dover blindare il prima possibile un piazzamento Champions con la possibilità, però, di poter anche guardare più in alto. Stanno tornando in forma Christian Pulisic e Rafael Leão, sono in palla Luka Modrić e lo stesso Rabiot, le 'ex riserve' come Koni De Winter offrono garanzie: Milan, è il momento giusto per provare a volare.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Inter da batticuore. Allegri, diavolerie Scudetto. Ansia...
Prima pagina Corriere dello Sport: “Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA