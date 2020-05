Ibrahimovic, tutti i guai fisici accusati in carriera dal bomber del Milan

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro che, presumibilmente, dovrebbe tenerlo fuori dal campo per circa un mese. Ibrahimovic, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non è nuovo ad infortuni muscolari nel corso della sua lunga carriera.

Il primo, lungo stop di Ibra, infatti, risale al 2008, quando militava nell’Inter: una lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro rimediata alla fine del mese di marzo. Rientrò il 18 maggio, in tempo utile per segnare, al ‘Tardini‘ di Parma, una doppietta decisiva nel 2-0 con cui consegnò lo Scudetto ai nerazzurri di Roberto Mancini sotto il diluvio in Emilia.

Ancora più lungo, poi, lo stop patito nel 2014 in Francia, quando indossava la maglia del PSG: problemi al tallone sinistro e 45 giorni senza campo per Zlatan, anche se, poi, il resto della stagione sportiva è proseguito senza intoppi. Nel 2017, però, è arrivato l’infortunio più grande della carriera del fuoriclasse scandinavo, accusato durante il suo periodo al Manchester United, in Inghilterra.

Nell’occasione, Ibrahimovic riportò, durante la sfida di Europa League ad ‘Old Trafford‘ contro l’Anderlecht, nel match del 21 aprile, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo costrinsero dapprima ad uno stop di 7 mesi e, successivamente, ad altri 2 mesi di fermo per un problema derivato da tale infortunio. Motivo per cui, nel 2018, decise di lasciare anticipatamente i ‘Red Devils‘ per volare a Los Angeles.

Negli Stati Uniti d'America, dove ha indossato per due anni la maglia dei Los Angeles Galaxy, Ibra ha riportato l'infortunio più serio nel 2019, un problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a 25 giorni di stop.